Rusia asegura que no abandonará en el espacio a un astronauta de la NASA

Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania han cambiado por completo las relaciones internacionales, también en materia de misiones espaciales. La cooperación habitual entre Estados Unidos y Rusia, las dos potencias punteras en este ámbito, se ha visto salpicada recientemente por el conflicto bélico en el este de Europa.

Una muestra de ello fue la afirmación del pasado martes de Dmitry Rogozin, responsable de la agencia espacial rusa Roscosmos, sobre la posible caída de la Estación Espacial Internacional por culpa de las sanciones impuestas por Biden.

En las últimas horas las tensiones han ido a más, hasta el punto de hablarse en diversos medios de la posibilidad de que Rusia abandonase al astronauta estadounidense Mark T. Vande Hei en el espacio. Según ABC News, el controvertido Rogozin habría publicado un vídeo amenazando con esta posibilidad debido a la mala relación de ambos países por la guerra.

El plan previsto para la vuelta del astronauta era que Vande Hei, que va a cumplir 355 días de misión espacial, regresase a la Tierra junto a dos compañeros rusos en el Soyuz, una nave de propiedad estatal rusa.

Ante el revuelo formado por las acusaciones, Roscosmos ha tenido que desmentir las informaciones sobre el posible abandono del estadounidense en la Estación Espacial y ha asegurado que el astronauta volverá a bordo de la nave Soyuz el próximo 30 de marzo, siguiendo con el plan establecido.

Así, se prevé que los tres astronautas aterricen en el cosmódromo de Baikonur, la gigantesca estación espacial que se encuentra en Kazajistán.

