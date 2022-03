Esta es la ideología de Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania

Volodímir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha convertido en las últimas semanas en una de las personalidades más relevantes del mundo. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha situado al mandatario en primera línea de la palestra pública. El periplo vital de Zelenski, reconvertido de cómico a presidente de su país, así como sus mensajes de resistencia y dignidad en medio de tan cruenta y desigual contienda, han elevado al presidente ucraniano a la categoría de héroe para la mayoría de la opinión pública.

No obstante, ¿qué hay detrás del personaje? ¿Cuál es la ideología del presidente de Ucrania? Responder a esta pregunta no es sencillo, pues el discurso de Vlodomir Zelenski resulta deliberadamente ambiguo. El partido con el que concurrió a las elecciones en 2019, Siervo del Pueblo, es una formación all-catch, es decir, un partido que no se alinea con ninguna ideología concreta para tratar de aglutinar al mayor número de votantes posible. Eso sí, pueden apreciarse algunas líneas maestras: un marcado nacionalismo ucraniano antirruso y proeuropeista y una retórica contraria al establishment y a la corrupción.

Zelinski defendía durante la campaña electoral la construcción de "una Ucrania fuerte, poderosa y libre, que no sea la hermana menor de Rusia, que no sea un socio corrupto de Europa, sino nuestra Ucrania independiente". En este sentido, su programa incluía la promesa de plantear la entrada de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN para 2024. Asimismo, en una entrevista concedida a RBC-Ucrania, Zelinski se mostró a favor de la prohibición del partido comunista (aprobada en 2015) y de modificar las cuotas lingüísticas entre el ruso y el ucraniano; y en contra de otorgar un status especial a la región del Donbás y de conceder la amnistía a los líderes independentistas de Donetsk y Luhansk.

El ascenso de Zelenski a la presidencia

Volodímir Zelenski y su partido, Siervo del Pueblo, alcanzaron la presidencia de Ucrania en 2019 tras derrotar por una amplia mayoría (73,22% de los votos) en la segunda vuelta al presidente titular Petró Poroshenko. La campaña del candidato novato fue tildada entonces como "anticampaña", pues rehuyó de los mítines, los discursos políticos, las ruedas de prensa y las entrevistas serias.

Ante esta ausencia, muchos analistas y periodistas recurrieron a 'Siervo del Pueblo', la serie satírica dirigida y protagonizada por Zelenski, para tratar de extraer pistas sobre el futuro de su mandato. En el show, Zelinski interpreta a un profesor de instituto que se convierte en profesor tras hacerse viral un vídeo en el que critica al sistema político. El nombre de la serie hace honor al partido político que el personaje encabeza en la ficción y que después Zelenski trasladaría a la realidad en su concurrencia a las elecciones.

El escenario en el que se produjo su ascenso al poder comenzó a fraguarse en 2014, cuando se produjeron los disturbios del Euromaidán que acabaron con el derrocamiento del presidente prorruso Víktor Yanukóvic, y la anexión de Crimea por parte de Rusia en una guerra que se saldó con 14.000 muertos. El resultado fue un país sumido en una profunda división interna entre prorrusos y nacionalistas ucranianos proeruopeístas. Durante este período, Zelenski mostró su firme apoyo al ejército ucraniano, llegando a hacer donaciones a través de su productora Kvartal 95, así como el rechazo a Rusia y a las fuerzas prorrusas del Donbás.

El otro gran factor del desafecto de los ucranianos (tan solo el 9% decía confiar en los políticos, la cifra más baja del mundo) era la corrupción sistémica de un sistema político dominado por los oligarcas millonarios. Un tema ampliamente criticado y satirizado por Zelenski en su show y sus intervenciones televisivas que le fueron granjeando cada vez un mayor apoyo popular. Este apoyo cristalizó en el anuncio de que se presentaba a las elecciones de 2019, que estratégicamente llevó a cabo en el canal 1+1 al mismo tiempo que el discurso de Nochevieja del presidente Petró Poroshenko.

