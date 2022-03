Mueren la mujer embarazada y su bebé de la icónica imagen del rescate de un hospital bombardeado en Mariúpol

La mujer embarazada que fue rescatada en una camilla tras el bombardeo ruso a un hospital infantil en Mariúpol ha fallecido según informa la agencia estadounidense Associated Press (AP). La imagen dio la vuelta al mundo para mostrar que la ofensiva rusa no solo iba contra bases militares, sino también contra civiles. En la fotografía se puede apreciar cómo la madre sujetaba su vientre ensangrentado en medio de los escombros en los que quedó el hospital infantil en Mariúpol.

Según relata la agencia de noticias, la pelvis había sido aplastada y la cadera estaba desencajada. Los médicos intentaron rescatar al bebé con una cesárea, pero no mostraba "signos vitales", como explicó el cirujano Timur Marin a Associated Press. "Más de 30 minutos de reanimación en la madre no dieron resultado. Ambos murieron", relató Marin. La madre al conocer que estaba perdiendo a su bebé gritó "¡Mátenme ya!".

