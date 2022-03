Deltacron: la OMS confirma casos en Europa de la nueva variante que combina Delta y Ómicron

Mientras que la crisis del coronavirus parecía estar quedando atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado la existencia de una nueva variante recombinante de Covid-19, bautizada coloquialmente como 'Deltacron' por mezclar rasgos de Delta y Ómicron. Se han detectado casos en Francia, Dinamarca y Países Bajos, aunque por el momento no hay evidencia de que resulte más grave que las anteriores cepas por separado.

"Tenemos conocimiento de esta recombinación", ha informado la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga jefe de la OMS. Según la experta, esta recombinación era "de esperar", aunque ha aclarado que por hasta la fecha no se ha detectado "ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad" en los diversos estudios en marcha.

La variante Deltacron ha estado circulando desde principios de enero de 2022, según ha confirmado un estudio del Instituto Pasteur (Francia). Se han identificado genomas virales con un perfil similar en distintas regiones de Francia, Dinamarca y Países Bajos, "aunque a un nivel muy bajo".

"Lo que creemos es que es el resultado de una contaminación que ha ocurrido durante el proceso de secuenciación", ha explicado Van Kerkhove. "Dicho esto, uno puede infectarse con diferentes cepas de SARS-CoV-2. Lo que pueda hacer para minimizar su exposición tanto al SARS-CoV-2 como a la gripe, le beneficiará".

Más allá de esta nueva variante, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha aprovechado la ocasión para señalar que varios países están reduciendo "drásticamente" las pruebas diagnósticas de coronavirus, lo que "inhibe nuestra capacidad para ver dónde está el virus, cómo se está propagando y evolucionando. Las pruebas siguen siendo una herramienta vital en nuestra lucha contra la pandemia, como parte de una estrategia integral".

El pasado viernes 11 de marzo se cumplieron dos años desde que la pandemia fue declarada. Un tiempo en el que más de 6 millones de personas han fallecido. Aunque los casos de COVID-19 notificados y las muertes están disminuyendo en todo el mundo, y varios países han levantado las restricciones, la pandemia está lejos de terminar, y no terminará en ninguna parte hasta que termine en todas partes", ha alertado Tedros.

"This Friday marks two years since we said that the global spread of #COVID19 could be characterised as a pandemic"-@DrTedros https://t.co/sXKdtKIYeY