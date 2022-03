YouTube bloquea en todo el mundo los medios financiados por Rusia

Los medios de comunicación financiados por Rusia no tendrán cabida en YouTube. La plataforma digital de vídeo, la más importante del mundo, ha anunciado este viernes que bloquea con efecto inmediato y a escala global el acceso a los canales propagandísticos al servicio del Kremlin.

El pasado 1 de marzo, YouTube anunció que, en línea con lo exigido por la Unión Europea (UE), bloqueaba los canales del canal RT y de la agencia Sputnik, consideradas parte esencial de la maquinaria de desinformación rusa. Hoy, la plataforma propiedad de Google amplía esa restricción a nivel mundial, lo que golpeará aún más a esos medios.

2/ In line with that, we are also now blocking access to YouTube channels associated with Russian state-funded media globally, expanding from across Europe. This change is effective immediately, and we expect our systems to take time to ramp up.