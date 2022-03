Se suspenden las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán

Las negociaciones para reactivar el acuerdo que en 2015 impidió que Irán pudiera hacerse con un arma nuclear se han suspendido temporalmente debido a "factores externos" justo cuando el documento estaba prácticamente listo, anunció este viernes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"Es necesaria una pausa en las negociaciones de Viena, debido a factores externos", indicó Borrell en la red social Twitter, que coordina los contactos entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia.

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.



A final text is essentially ready and on the table.



As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.