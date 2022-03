Facebook permitirá temporalmente los mensajes de odio contra Putin y su ejército

La guerra entre Ucrania y Rusia está provocando un gran número de cambios en todo el mundo. La habitual política de las redes sociales en contra de los mensajes de odio ha dado un giro: Meta cambia sus normas comunitarias y permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram lanzar mensajes que inciten a la violencia contra Putin, los soldados rusos y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

"Como resultado de la invasión rusa de Ucrania, hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras normas, como los discursos violentos como 'muerte a los invasores rusos'. Seguimos sin permitir llamamientos creíbles a la violencia contra los civiles rusos", argumentó un portavoz de Meta en un comunicado interno dirigido a sus moderadores, según recoge la agencia Reuters.

De acuerdo con los correos filtrados, "será una medida temporal que abre un poco la posibilidad de expresarse libremente en las redes en un momento de máxima tensión política". Facebook solo permitirá expresiones y amenazas simbólicas, no reales. Cualquier amenaza creíble y específica contra Putin o Lukashenko será censurada por los moderadores de la plataforma. Asimismo, tampoco se podrán lanzar mensajes de odio o incitación a la violencia contra la población civil rusa.

La medida, de carácter temporal, se aplicará a países cercanos a la zona de conflicto, como Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Rusia, Eslovaquia y Ucrania; aunque no a España. Este cambio en las políticas de Meta se suma al comunicado la semana pasada, cuando su portavoz dijo que la plataforma estaba "por el momento, haciendo una estrecha excepción para elogiar al Batallón Azov estrictamente en el contexto de la defensa de Ucrania, o en su papel como parte de la Guardia Nacional de Ucrania".

Distintas embajadas rusas, como la de Estados Unidos, han respondido a esta decisión pidiendo a las autoridades que frenen las "actividades extremistas de Meta" y argumentando que "los usuarios de Facebook e Instagram no dieron a los propietarios de estas plataformas el derecho a determinar los criterios de verdad y enfrentar a las naciones entre sí".

☝️We demand that 🇺🇸 authorities stop the extremist activities of @Meta, take measures to bring the perpetrators to justice. Users of #Facebook & #Instagram did not give the owners of these platforms the right to determine the criteria of truth and pit nations against each other. https://t.co/1RkrjRmEtA pic.twitter.com/sTacSm4nDt