¿Qué son las armas químicas y biológicas?

Las armas químicas y biológicas son, solo por debajo de las nucleares, las que tienen una mayor capacidad de provocar daños humanos. Se trata de sustancias químicas o de patógenos de origen biológico empleados como armas de guerra para causar daño o la muerte a personas y otros seres vivos. A pesar de la condena generalizada a su uso, la guerra en Ucrania ha reavivado el miedo a este tipo de armamento tras el cruce de acusaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Esta semana Rusia ha acusado a Estados Unidos de estar desarrollando un programa biológico-militar en Ucrania, a lo que la Casa Blanca ha replicado que es "completamente falso" y que es muy probable que Moscú esté planeando usar este tipo de armamento bajo el pretexto de responder a esta supuesta amenaza. "Ahora que Rusia ha hecho estas acusaciones falsas y que China parece haber respaldado esa propaganda, todos deberíamos estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o biológicas en Ucrania", ha señalado Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, en su cuenta de Twitter.

