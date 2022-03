Estas son las empresas que se van de Rusia

Las marcas más importantes de Estados Unidos cesan su activad económica en el territorio ruso debido a la invasión en Ucrania. El sector servicios, en particular McDonald, Starbucks, Coca-Cola y Pepsi cierran sus locales en Rusia. El país cuenta con más de 850 restaurantes de McDonald y 62.000 empleados. Las sanciones económicas hacía Vladímir Putin continúan cercando a la economía rusa y apresuran las negociaciones por la paz.

La lista de marcas que siguen decidiendo dar la espalda a Rusia se engrosa. Las empresas continuarán las sanciones establecidas de manera indefinida. Estas medias por parte de las empresas occidentales suponen un continuo desangre del rublo, que se deprecia en 6,5%, al igual que la bolsa de valores que continua cerrada.

We will be temporarily closing all restaurants and pausing all operations in Russia. Click to read the message from our CEO in its entirety: https://t.co/ncoB2A8GC6