¿Qué son las bombas termobáricas o de vacío que podría haber usado Rusia?

Pasados ya 15 días desde el inicio de la invasión en Ucrania, la presión del ejército ruso sigue aumentando en las principales ciudades del país, con métodos cada vez más violentos. Ya hace una semana, la embajadora de Ucrania en EEUU, Oksana Markarova, denunció que durante el trascurso del ataque a las ciudades ucranianas habían utilizado bombas termobáricas, sin especificar donde se habían detonado. Y este jueves, el Ministerio de Defensa británico ha informado del uso por parte de Rusia del sistema de armas TOS-1A, que estos cohetes termobáricos.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD