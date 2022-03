Zelenski denuncia promesas incumplidas de Occidente para ayudar a Ucrania

"La culpa es de los ocupantes, pero la responsabilidad de esto también recae en aquellos que, en algún lugar de Occidente, durante trece días en algún despacho, obviamente no han podido tomar una decisión necesaria"

Aspecto de la nueva obra del artista urbano Tvboy en la que aparece el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski con una señal de STOP / EFE/Andreu Dalmau

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado este martes las promesas incumplidas de Occidente para defender a Ucrania de la ofensiva militar que lanzó Rusia hace trece días. "Llevamos trece días escuchando promesas, trece días que nos están diciendo que habrá ayuda en el cielo, que habrá aviones, que nos los darán", señaló Zelenski en un nuevo videomensaje publicado en la cuenta de Telegram de su oficina.

"La culpa de cada muerte, de cada persona en Ucrania por ataques aéreos y ciudades bloqueadas es, por supuesto, del Estado ruso, del Ejército ruso. De aquellos que dan y ejecutan órdenes criminales. De quienes violan todas las reglas de la guerra y de quienes deliberadamente destruyen al pueblo ucraniano", señaló, no obstante.

"La culpa es de los ocupantes, pero la responsabilidad de esto también recae en aquellos que, en algún lugar de Occidente, durante trece días en algún despacho, obviamente no han podido tomar una decisión necesaria", recalcó el mandatario ucraniano. La responsabilidad es también "de los que no han asegurado aún el cielo ucraniano (para protegernos) de los asesinos rusos y no salvaron nuestras ciudades de ataques aéreos, de las bombas, de los misiles (...)", enfatizó.

El presidente de Ucrania subrayó que cientos de miles de personas en las ciudades del país están en el umbral de la vida o la muerte, "literalmente, y no como dicen de palabra los políticos cuando se refieren al suministro de aviones de combate a Ucrania". "La defensa anti-misiles es vital. ¡Es vital!, exclamó el gobernante, que anunció que hará "un llamamiento directamente a los ciudadanos del mundo si los líderes internacionales no hacen todos los esfuerzos para detener esta guerra".

Zelenski explicó que hay conversaciones con líderes y parlamentarios de todo el mundo que "saben cómo ayudar a Ucrania", pero que "hay cosas que no pueden decidirse en negociaciones, que no dependen directamente de nosotros, sino de la humanidad, que debe ganar en las capitales importantes". "Entonces -agregó- veremos un cielo sobre Ucrania seguro y las ciudades desbloqueadas (...) Lo podemos hacer juntos como pueblo del mundo, y si el mundo se queda al margen, estará perdido para siempre",

