Washington trata sin éxito de que Venezuela tome distancia de Rusia

Una delegación de funcionarios del Departamento de Estado norteamericano viajó a Caracas el pasado fin de semana para buscar sin aparente suerte un debilitamiento de las relaciones entre Venezuela y Rusia. De acuerdo con The New York Times, la comitiva aterrizó con la oferta de una disposición de Estados Unidos a comprar crudo venezolano si el Palacio de Miraflores toma distancia de Moscú en medio de la crisis abierta con la invasión a Ucrania. De acuerdo con la agencia Reuters, la "ronda de conversaciones" no llegó a "ningún acuerdo". Las fuentes citadas por la agencia no hicieron referencia a otro posible encuentro. Ambos países se han mantenido en silencio.

El senador republicano, Marco Rubio, reaccionó negativamente ante la tentativa de la Casa Blanca. "(Joe) Biden está usando la excusa de Rusia para proponer el acuerdo que siempre quiso hacer a (Nicolás) Maduro. En lugar de producir más petróleo local, quieren reemplazar el petróleo que compraba a un dictador asesino (Vladímir Putin), comprando a otro dictador y asesino".

La sorpresiva visita tuvo lugar pocos días después de que Maduro reafirmara su voluntad de fortalecer en todos los frentes la "alianza estratégica" con el Kremlin que comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder. La semana pasada, Maduro llamó por teléfono a Putin para trasmitirle "la condena de Venezuela a las acciones desestabilizadoras de la OTAN". Con esa comunicación, reafirmó su condición de principal aliado del Kremlin en América Latina. El pasado 28 de febrero, Venezuela se unió a Rusia, China, Cuba y Eritrea para votar en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra de una reunión urgente para discutir las implicaciones de la invasión rusa a Ucrania. En ese contexto, Maduro prometió a su vez "incrementar todos los planes de preparación, entrenamiento, cooperación con una potencia militar del mundo como es Rusia".

Apparently Biden thinks producing more of our own oil in America is bad for the climate but somehow producing more oil in #Venezuela is not pic.twitter.com/D8h6hvaeWu