En directo | Zelenski rechaza el "ultimátum" de Putin sobre el alto el fuego y le insta a dialogar lejos de su "burbuja informativa sin oxígeno"

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes para abordar la situación humanitaria en Ucrania tras once días de ofensiva militar rusa que han causado la muerte de más de 2.000 civiles y la huida de más de un millón de personas.Una fuente diplomática apuntó a Efe que en la reunión comparecerán el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, y la directora ejecutiva de Unicef, Cathy Russel.

El Consejo de Seguridad ha estado inmerso en las últimas semanas en una frenética actividad diplomática como consecuencia de la acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana, primero, y por la posterior invasión del país, que comenzó el pasado 24 de febrero.

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró hoy que es "absolutamente esencial" concretar una "pausa de los combates" para permitir la evacuación de civiles en las ciudades ucranianas asediadas por el ejército ruso y el establecimiento de corredores humanitarios.

It is absolutely essential to establish a pause in the fighting in Ukraine to allow for the safe passage of civilians from Mariupol, Kharkiv and Sumy, as well as all other places caught in conflict, and to ensure life-saving humanitarian supplies can move in for those who remain.