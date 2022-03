Un hombre estrella su camión contra la embajada de Rusia en Dublín

La Policía irlandesa (Garda) informó este lunes de que ha arrestado a un hombre que estrelló un camión contra la verja de entrada a la embajada rusa en Dublín, que se ha convertido en los últimos días en el foco de las protestas contra la invasión de Ucrania.

Un comunicado de la Garda indicó que está investigando "un incidente" relacionado con un "delito contra la propiedad" ocurrido este lunes hacia las 13.30 GMT, en el que no se han registrado heridos. La nota señaló que los agentes han detenido a un hombre y que las "pesquisas siguen en marcha".

Un vídeo publicado por la televisión pública irlandesa RTE muestra a un camión de la empresa "Desmond Wilsey", de suministros eclesiásticos, chocando marcha atrás contra la puerta de entrada a la misión diplomática de Rusia, donde se concentraba un pequeño grupo de manifestantes.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/gauTu7iC21 via @rtenews