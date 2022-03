Davide Matello, el alemán que se construyó un piano para ir a las guerras y ahora se atreve con Ucrania

Sentado frente a un rudimentario piano de cola, este alemán trata de calmar los ánimos con su música en la frontera de Polonia y Ucrania, donde miles de personas se refugian de la guerra. No es el primer conflicto al que acude.

Medyka, el paso fronterizo más al sur entre Polonia y Ucrania, suena a guerra. Que no son sólo tiros y bombas. La guerra suena a niños llorando, a adultos gritando, a sirenas y a perros ladrando porque les asusta tanto ruido. Medyka es un caos desde que Rusia empezó a atacar a los ucranianos. Un pueblo polaco de 2.800 habitantes desbordado por la llegada de refugiados, militares y voluntarios de todas partes que se acercan a ayudar.

Entre el estruendo, de repente, suena una nota de piano. La gente se gira hacia el origen del sonido. Allí, a 100 metros de la frontera, hay un joven cubierto con una capucha. Está sentado frente a un rudimentario piano de cola en el que ha dibujado con tiza el símbolo de la paz. Empieza a tocar ‘Angels”, de Robbie Williams. Nadie sabe quién es ni de dónde sale, pero de inmediato acapara toda la atención.

El chico se llama Davide Martello, aunque es más conocido por su nombre artístico, Klavierkunst. Su nombre es italiano pero es alemán, como su apodo, que vendría a traducirse como ‘arte pianístico’. Se crió en Tuningen, pero dice que es de Stuttgart y que viaja por todo el mundo con su piano “allá donde haya un conflicto, para intentar calmar los ánimos y repartir paz entre quien me quiera escuchar”.

Davide Matello en Medyka.

Davide Martello, el pianista de la paz, lleva así 10 años. Ahora tiene 40 y es músico profesional en Alemania desde su juventud. Pero en las Navidades de 2012 decidió que iba a desplazarse a cualquier lugar del mundo donde hubiera guerra o disturbios. Construyó con sus propias manos un ‘grand piano’, le puso unas ruedas y se marchó a Afganistán. Allí tocó para soldados y civiles en las poblaciones de Mazar-i-Sharif y Kunduz. Luego cruzó la frontera hasta Uzbekistán y tocó para los refugiados en Termez.

Ese fue el principio. Después vinieron otros destinos conflictivos. En 2013 tocó durante 14 horas ininterrumpidas en la plaza Taksim de Estambul, durante los disturbios de Turquía. Aquella experiencia, dice, fue enriquecedora, pero no salió tan bien como la de Afganistán: la policía turca dejó que acabase su recital, pero le requisó el piano cuando acabó.

Davide en Kiev en 2014. / D.M

Ablandar a Putin

“Yo ya he estado en Ucrania tocando”, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Fue un año después de la performance en Turquía. Se plantó en Kiev durante la revolución del Euromaidan y dio un concierto en la misma plaza que ahora intentan bombardear los rusos. “Ya he estado en Ucrania y voy a entrar otra vez. No me da miedo. Yo toco en las guerras para acallar el sonido de los tiros y las bombas. A ver si Putin me escucha, consigo ablandar su corazón y para la guerra”, cuenta con una sonrisa naïf.

Dice que no viaja solo, que va a todos lados con un par de fieles compañeros que se apuntan a todas sus locuras. ¿También son músicos? “No, son gatos”, responde entre risas. Esa es toda su expedición: una camioneta en la que duerme, un piano artesanal, una bicicleta y un par de gatos. Ellos también le acompañaron a tocar en las calles de París en 2015, tras los atentados yihadistas contra la sala Bataclan.

En 2019, esta particular comitiva dio su primer salto a Estados Unidos. Se fue a tocar a San Francisco, a dar un concierto en una de las empinadas calles de la ciudad. Pero el desnivel le acabó jugando una mala pasada; el piano empezó a deslizarse y acabó destrozado. Él mismo se encargó de repararlo y acabó dando el concierto prometido.

El piano de Davide tras sufrir el accidente en San Francisco. / D.M

George Floyd

Pero su actuación más recordada en territorio estadounidense tuvo lugar en 2020. Después de la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, Davide cruzó el charco y se plantó en el corazón de los disturbios para intentar apaciguar los ánimos de la gente. Nos cuenta su historia mientras se acercan curiosos que le hacen peticiones. Una de Vivaldi, otra de Bach. Ahora el ‘Bella Ciao’.

Me pago yo los viajes. Puse un post en redes explicando que me venía a la guerra, por si alguien quería donar".

Davide deja claro que esto no es una maniobra para ganar popularidad en redes: “Tengo una cuenta de Instagram, pero ahora ni la miro. Todo el rato están saltando las notificaciones, así que decidí no consultarla”. Tampoco lo hace por el dinero. “No tengo ningún patrocinador detrás. Me pago yo los viajes. Puse un post en redes explicando que me venía a la guerra, por si alguien quería donar. El mismo día tuve que cerrar porque ya me habían ingresado dinero suficiente como para venir”.

En breve cruzará la frontera. Llegó a Polonia el pasado jueves y tiene pensado atravesar el paso de Medyka con su camioneta y plantarse en Lviv, la ciudad ucraniana más próxima a ese punto. Dice que igual llegan un par de amigos en los próximos días para acompañarle. Si se atreven a cruzar con él, irán juntos. Si no se irá solo. “Ahora estoy tocando en la frontera porque quiero que lo primero que oigan los refugiados al llegar aquí sea algo bonito. Allí, la guerra. Aquí, la paz”, concluye.

Noticias relacionadas