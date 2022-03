Última hora de la invasión rusa de Ucrania | American Express se une a Visa y Mastercard y suspende operaciones en Rusia y Bielorrusia

Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania, ha difundido en su perfil de Twitter su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. "Me reuní con mi homólogo estadounidense y amigo Antony Blinken en la frontera entre Ucrania y Polonia. Mantuvimos conversaciones sobre más entregas de armas necesarias para Ucrania, formas de garantizar la eficacia de las sanciones y aumentar la presión. Putin debe detener su guerra bárbara y sin sentido contra Ucrania", ha indicado.

Met with my U.S. counterpart and friend @SecBlinken at the Ukrainian-Polish border. We held talks on further deliveries of necessary weapons for Ukraine, ways to ensure the efficiency of sanctions and increase pressure. Putin must stop his meaningless and barbaric war on Ukraine. pic.twitter.com/cnG6q8Q3Xv

Blinken también ha tuiteado sobre la reunión: "Fue inspirador encontrarme hoy con mi amigo Dmytro Kuleba en la frontera entre Ucrania y Polonia. El liderazgo y el coraje que él y Volodímir Zelenski han demostrado son extraordinarios, y Estados Unidos y el mundo seguirán apoyándolos a ellos y al pueblo de Ucrania".

It was inspiring to meet today with my friend @DmytroKuleba at the Ukrainian-Polish border. The leadership and courage that he and @ZelenskyyUa have demonstrated are remarkable, and the United States and the world will continue to stand with them and the people of Ukraine. pic.twitter.com/utOke4HK3M