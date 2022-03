Rusia se sentará a negociar con Ucrania este jueves pero mantiene los ataques a urbes

Las tropas aerotransportadas de Rusia desembarcaron esta madrugada en Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país, que está aún bajo control ucraniano, si bien los soldados rusos tomaron la estación de tren y el puerto fluvial, según el alcalde, Igor Kolykhayev. "Un grupo de paracaidistas ruso aterrizó en Járkov", señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram. Según dijo, "los ocupantes atacaron el hospital, el Centro Clínico Médico Militar de la Región Norte" y estalló una batalla entre los invasores y los defensores ucranianos. De acuerdo con el alcalde, actualmente la ciudad está tranquila, pero se escuchan disparos de vez en cuando, según la agencia UNIAN.

Járkov, ubicada a escasos kilómetros de la frontera rusa, sufrió ayer un importante ataque de Rusia, que dejaron al menos 16 muertos y más de 40 heridos. El objetivo de uno de los ataques fue la sede de la administración regional, denunció el asesor del Ministerio del Interior Antón Gerashchenko. El segundo bombardeo se registró en un edificio de viviendas, según el Servicio Estatal de Emergencias, y causó 8 muertos y 6 heridos.

En paralelo, en otro punto del país, tres columnas de fuerzas rusas habrían ocupado la ciudad de Trostianets, en la provincia de Sumy, y habrían demolido la puerta del edificio histórico Patio Redondo (Round Yard, en inglés), según ha informado 'The Kiev Independent'. Un informe del jefe de la administración militar de la región de Sumy, Dimitro Zhivitski, ha confirmado que, durante el asedio, las fuerzas rusas han destrozado una galería de arte y se habrían cortado todas las líneas, dejando a la ciudad sin internet, ni televisión ni radio, según recoge la cadena ucraniana Suspilne.

⚡️Russia strikes at TV tower in Kyiv.



Ukrainian TV channels stopped broadcasting several minutes ago.



Photo: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/bdNW2EcyJ7