Última hora de la guerra Rusia-Ucrania | Más de 660.000 personas han tenido que huir de Ucrania, según la ONU

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania: “Hacemos un llamado a la Unión Europea para que admita inmediatamente a Ucrania como miembro bajo un nuevo procedimiento especial. Estoy convencido de que Ucrania se ha ganado el derecho y que esto es posible".

"Nuestro objetivo es estar con todos los europeos y, sobre todo, ser iguales. Estoy seguro de que es justo. Estoy seguro de que nos lo merecemos", ha proclamado Zelenski en un discurso en vídeo compartido en sus redes sociales.

"We appeal to the European Union to immediately admit Ukraine as a member under a new special procedure," Zelensky says. "I'm convinced Ukraine has earned the right & that this is possible."

