Rusia se lanza al asedio de las grandes ciudades y al control de las telecomunicaciones

La operación militar rusa inicial, concebida desde Moscú como una misión “relámpago” y “quirúrgica” con el objetivo inicial de expulsar o aniquilar en pocos días al “Gobierno neonazi” de Ucrania, claramente no ha proporcionado los resultados esperados en esta primera semana de combates. Y a la vista de lo ocurrido, ha comenzado a mutar, durante la jornada de este martes, hacia un escenario ya ensayado por el Kremlin en otros espacios bélicos en los que ha actuado en los últimos años su Ejército o sus aliados: terribles asedios a grandes ciudades, bombardeos de infraestructuras civiles, desprecio al número de bajas civiles e incluso empleo de armas y munición de escasa precisión prohibidas por el derecho internacional humanitario.

“Se han ralentizado y se han sentido frustrados por su falta de progreso en la capital ucraniana; una de las cosas que podría ocurrir es que (los rusos) reevalúen sus tácticas y potencial para ser más agresivos y abiertos tanto en tamaño como en escala a la hora de atacar Kiev”, ha augurado una fuente del Ministerio de Defensa estadounidense a la cadena CNN, dando a entender a la vez, sombríamente, que lo peor estaba por llegar. En la mente de numerosos estrategas militares se hallan en estos momentos ejemplos como los de Grozni, algunos de cuyos barrios quedaron reducidos a escombros cuando las tropas rusas tomaron el control de la ciudad a principios de este siglo, o los asedios llevados a cabo por el Ejército sirio, estrecho aliado del Kremlin, en poblaciones bajo control rebelde como Alepo, que contaron desde el aire con el apoyo de la aviación rusa.

⚡️Russia strikes at TV tower in Kyiv.



Ukrainian TV channels stopped broadcasting several minutes ago.



Photo: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/bdNW2EcyJ7