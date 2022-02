El asedio ruso se recrudece en Kiev con combates en las calles

Ucrania cifró este sábado en al menos 198 los muertos ucranianos por la guerra que lanzó Rusia el pasado jueves contra el país, según el ministro de Sanidad de Ucrania, Víktor Liashkó.

"Lamentablemente, según datos operativos, tenemos 198 muertos, entre ellos 3 niños, y 1.115 heridos, 33 de los cuales son menores de edad", afirmó en su cuenta de Facebook.

El ministro de Sanidad denuncio que las tropas rusas, a las que calificó de terroristas, han "disparado deliberadamente contra ambulancias", y sugirió la entrega de chalecos antibalas al personal médico.

Liashko aseguró que "el sistema médico sigue funcionando, el ministerio por su parte hace lo posible e imposible para conseguir todo lo necesario para los hospitales".

Recordó que, pese a la guerra, el coronavirus "no se ha ido a ningún lado", por lo que los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos "siguen necesitando oxígeno".

Explosiones durante la noche

Durante la madrugada de este sábado, varias explosiones han sacudido la capital de Ucrania, Kiev, y se han producido enfrentamientos en la zona de Beresteiska, a escasos nueve kilómetros de la conocida plaza Maidán, y en una central térmica en Troieschyna, en el otro extremo de la ciudad. Las alarmas antiaéreas sonaron en la ciudad para pedir a los ciudadanos que se metan en los refugios.

En esta tercera jornada de enfrentamientos, las Fuerzas Terrestres de Ucrania han cifrado en más de 3.500 los efectivos rusos muertos en territorio ucraniano y han asegurado haber capturado a casi 200 prisioneros, cifras que contrastan con las proporcionadas por las autoridades rusas. Además, han señalado que han destruido 14 aviones, 8 helicópteros, 102 tanques, 536 carros blindados, 15 sistemas de artilleria y un sistema de misiles 'Buk'.

El último informe por parte de Rusia --en la tarde de este viernes-- destaca la desactivación de 211 instalaciones de infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y del derribo de seis aviones de combate, un helicóptero y cinco vehículos aéreos no tripulados, además de la destrucción de 67 tanques y otros vehículos blindados, 16 lanzacohetes múltiples y 87 unidades de vehículos militares especiales, según un comunicado del Ministerio de Defensa en Facebook.

Lucha en Kiev

Una columna de unos cien blindados rusos avanza en dirección a Kiev desde la región de Víshgorod, ubicada al norte de la capital de Ucrania, informaron hoy medios locales. Según la agencia ucraniana UNIAN, los blindados están identificados con una letra "V" blanca, mientras que sus tripulantes llevan marcas de cinta adhesiva blanca en sus mangas. En estos momentos la columna, conformada por vehículos de transporte blindado, se encuentra en el pueblo de Kozaróvichi, a orillas del Dniéper, de donde podría retornar al norte o marchar rumbo a la capitán a través del puente en la desembocadura del río Irpen.

El Ejército de Tierra asegura haber eliminado anteriormente una columna motorizada enemiga que habría atacado una guarnición militar en el oeste de la capital. "La cosa está tranquila. Los hemos liquidado a todos", informa el parte castrense, que califica a los invasores rusos de "criminales". La columna rusa, que estaría integrada por tanques, camiones y otros vehículos militares, intentó avanzar en la zona del metro Berestéiskaya, en la Avenida de la Victoria. Esa es la línea de metro roja que conduce al corazón de esta ciudad de tres millones de habitantes. Según ha informado el periódico 'The Kiev Independent', ha habido cerca de 50 explosiones y disparos con ametralladoras cerca del zoológico de la ciudad, y por la zona del metro de Beresteiska, ubicada debajo del cruce entre la avenida Peremohy. Además, el citado periódico ha informado de que al menos 60 saboteadores rusos habrían sido abatidos en Kiev, según el asesor del ministro de Interior, Viktor Andrusiv, y se habrían producido combates también en una central térmica en Troieshchyna, la zona norte del margen izquierdo de Kiev. Esta misma información ha sido confirmada también por la cadena estadounidense CNN, que ha señalado que el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales de Ucrania ha confirmado en la noche de este viernes enfrentamientos en un suburbio en el este de la capital, Kiev, cerca de Troieschyna. "Estamos deteniendo a la horda tanto como podemos. La situación está bajo el control de los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los ciudadanos de Kiev", ha dicho el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, según recoge la agencia ucraniana Ukrinform.

"En las calles de nuestra ciudad tienen lugar en estos momentos intensas acciones militares. Mantengan la calma y sean muy precavidos", informó el Ayuntamiento en un comunicado. La nota consistorial recomienda a los habitantes de la ciudad que no salgan a la calle, ni se asomen a las ventanas o balcones de sus edificios.

"Explosiones en Kiev. ¿Qué se sabe?", escribió la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev en su cuenta de Telegram. Explicó que el "enemigo trata de atacar la central CHP-6 cerca de Troieshchyna", en el norte de la capital. "Las Fuerzas Armadas dan batalla", aseguró. Sobre las 04.08 horas (hora local), se habría producido un ataque a una unidad militar ucraniana en esta avenida, que ha sido rechazado, tal y como recoge el servicio de prensa de las Fuerzas Terrestres de Ucrania en Facebook y como ha podido confirmar la agencia de noticias ucraniana Unian.

En concreto, la Brigada 101 ucraniana ha destruido al menos dos automóviles, dos camiones con tanques y un tanque, según han destacado en Facebook las Fuerzas Terrestres ucranianas. En otro mensaje, habrían informado de ataques aéreos en distintos puntos del país, como Sumy, Poltava o Mariupol. "El enemigo utilizó repetidamente aviación táctica operacional en las zonas sur y Odesa, en el aeropuerto de Ozerne y sobre objetos de infraestructura civil en la región de Kiev. En dirección a Slobozhansky, el grupo operacional de tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania detuvo el ataque del oponente y continúa la lucha en la región de Járkov", ha destacado. "Continúa realizando combates sistemáticos. (Hay que) infligir daños por fuego en la acumulación de mano de obra y equipo militar del enemigo en las regiones de Kiev, Chernígov y Jersón", ha resaltado en su informe el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Explosions have been seen and heard near Kyiv as Russian forces attack Ukraine's capital from multiple directions, CNN's @MarquardtA reports. pic.twitter.com/iNqdT09MDE — CNN (@CNN) 26 de febrero de 2022

Además, a 37 kilómetros al suroeste, la resistencia ha conseguido defender Vasilkov, según la alcaldesa Natalia Balasynovych. "Los paracaidistas rusos aterrizaron en los campos, bosques y pueblos de nuestra comunidad. Lo peor fue en la calle Decembristas, hubo peleas, la calle estaba en llamas. Soñaban con capturar nuestro aeródromo para desplegar sus tropas, pero nuestra Brigada 40 fue poderosa y repelió el ataque”, informó. Unas horas antes se había reportado que se estaban "llevando a cabo intensos combates en la ciudad de Vasilkov, en la región de Kiev, donde los ocupantes están tratando de aterrizar un grupo de desembarco", según el mando de las Fuerzas Armadas en su cuenta oficial de Facebook. Indicó que a las 01.30 de la madrugada (10.30 GMT), un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania "atacó con éxito el avión de transporte militar IL-76 MD de las fuerzas de ocupación rusas y destruyó al enemigo". "Nuestras fuerzas del aire han derribado un Ilyushin Il-76 con paracaidistas enemigos en el área de Vasilkov (30 kilómetros al sur de Kiev)", ha dicho el jefe de Estado Mayor de Ucrania, Valery Zaluzhny, en un post de Facebook. Asimismo, el mando de la Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que el ataque a un avión ruso es "una venganza" por lo acontecido en 2014 en la región de Lugansk. "¡Muerte a los enemigos!", ha exclamado.

Tropas rusas intentan cercar la capital y aislarla del resto del país, para lo que han tomado ya un aeródromo en dirección a la frontera bielorrusa y bloqueado una importante ciudad al norte, Chernígov.

El Centro de Comunicaciones Especiales ucraniano informó también mediante su cuenta de Telegram de que "en la actualidad, se están librando intensos combates en la ciudad de Vasylkiv, en la región de Kiev, donde los ocupantes intentan desembarcar una fuerza aerotransportada. La lucha activa está teniendo lugar en las calles de Kiev. En todas partes, el enemigo recibe un rechazo decente e incurre en pérdidas. En particular, un convoy de 2 automóviles, 2 camiones con municiones y un tanque fueron destruidos cerca de la estación de metro Beresteiska", informó. Horas antes había reportado que las fuerzas rusas "tomaron la carretera Kipti-Bachivsk en la región de Sumy (cerca de Járkov), y la población civil no puede ingresar a la carretera". En otro mensaje reportó que "la lucha feroz continúa en Kiev. Las Fuerzas Armadas están haciendo retroceder a los saboteadores rusos", y pidió "a la gente de Kiev en el refugio, por favor no lo abandonen por ahora. Si está en casa, no se acerque a las ventanas". Además, avisó de que las sirenas antiaéreas estaban sonando en Járkov, Vinnytsia, Uman, Kherson y Cherkasy.

Zelenski niega que haya ordenado al Ejército deponer las armas

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó una posible evacuación, en lo que EEUU se ofreció a ayudar, y que haya ordenado al Ejército deponer las armas ante el avance de la ofensiva rusa sobre la capital.

"Ahora en la red ha aparecido mucha información falsa de que yo he ordenado deponer las armas y de que tiene lugar una evacuación. Yo estoy aquí y no estamos deponiendo ningún arma", dijo Zelenski en una intervención por vídeo.

Zelenski subrayó que los ucranianos van "a defender al Estado, ya que las armas son nuestra verdad".

"Es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos. Y lo defenderemos todo", dijo el presidente, que anoche salió también a la calle con sus asesores para levantar el ánimo de la tropa y de sus conciudadanos.

Al menos 35 heridos durante la noche

Al menos 35 personas resultaron heridas la pasada madrugada en Kiev, incluyendo dos niños, según el balance de toda la ciudad hecha por su alcalde, Vitali Klistchko, quien informó también de que un misil ruso impactó contra un edificio de apartamentos en el oeste de la urbe.

Asimismo, Vitali Klistchko, negó hoy mediante un comunicado de su gabinete municipal la presencia de tropas regulares rusas en la ciudad tras una noche de intensos combates e intentos del Ejército ruso de controlar la capital de Ucrania.

"El Ejército, la Policía y la Guardia Nacional, las Unidades de Defensa Territorial y el cuerpo de voluntarios defienden la ciudad", aseguró, tras señalar que se están instalando barricadas en varias calles de la ciudad, lo cual podría obstaculizar el movimiento del transporte.

No obstante, subrayó que los servicios claves de la ciudad funcionan normalmente y aseguró que el transporte público, incluyendo el metro, que sirve también como refugio antiaéreo, permite trasladar a los trabajadores esenciales a sus puestos de trabajo.

"Habrá más días y noches difíciles, pero sobreviviremos", añadió, al señalar que "la justicia está de nuestro lado".

El exboxeador ucraniano, que la víspera publicó fotos en las que vestía un uniforme militar en un llamamiento a resistir al avance enemigo, aseguró que el Ejército ruso intentó entrar en la ciudad desde el noroeste, donde controla el aeródromo de Hostomel, pero sus fuerzas "fueron neutralizadas".

"Sin embargo, todavía hay grupos de sabotaje en Kiev", alertó, en un llamado a la población a mantener la calma y quedarse en los refugios.

Ataque a más de 800 objetivos militares

Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron durante la madrugada del sábado más de 800 objetivos militares ucranianos con misiles de crucero, informó hoy la entidad castrense en su parte de guerra matutino.

"Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron armas de alta precisión contra la infraestructura militar de Ucrania, que destruyeron con misiles de crucero terrestres y navales", informó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashenkov, al especificar que se trató de 821 instalaciones.

"Entre ellas 14 aeródromos militares, 19 puestos de control y comunicaciones, 24 sistemas de misiles antiaéreos S-300 y Osa, 48 estaciones de radares", dijo.

Además, informó sobre el derribo de siete aviones, siete helicópteros y nueve drones ucranianos, y la aniquilación de ocho lanchas de combate.

"Aniquilamos 87 tanques y vehículos blindados, 28 lanzaderas múltiples y 118 vehículos y equipos militares", añadió.

