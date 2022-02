Los hackers de Anonymous declaran la "guerra cibernética" a Rusia

La guerra lanzada por Rusia con la invasión militar de Ucrania tiene un nuevo actor. El colectivo descentralizado de 'hackers' Anonymous declaró este jueves estar "oficialmente en guerra cibernética" con Moscú y se atribuyó la autoría de los ciberataques lanzados contra diversas páginas web del gobierno ruso, así como contra el canal de televisión RT, controlado por el Kremlin.

Anonymous es un colectivo sin una organización centralizada ni líderes, un grupo de individuos coordinados para lanzar ataques informáticos. Eso, y el anonimato de sus miembros, hace que sea muy difícil contrastar las informaciones relacionadas con ellos. Sin embargo, esa declaración de guerra se ha lanzado desde el canal de Twitter que usan desde 2018 y que en las últimas horas ha mostrado su apoyo a Kiev y su repulsa contra las acciones militares del Kremlin.

#Anonymous is currently involved in operations against the Russian Federation. Our operations are targeting the Russian government. There is an inevitability that the private sector will most likely be affected too. While this account cannot claim to speak for the whole (con)