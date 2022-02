Kuwait declara inconstitucional la ley que castiga a las personas trans

Victoria excepcional para las personas trans en Kuwait. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que castiga la “imitación del sexo opuesto” por ir en contra de las libertades personales de los kuwaitís. Hasta ahora, el artículo 198 del Código Penal permitía a las autoridades detener, arrestar y enjuiciar a las personas cuya apariencia no coincidiera con el género marcado en su tarjeta de identificación. Los activistas de Kuwait han celebrado este hito histórico, que Amnistía Internacional ha descrito como “un gran avance” para las personas trans.

“El artículo 198 era profundamente discriminatorio, demasiado vago y nunca debería haber sido aceptado como ley en primer lugar”, ha denunciado Lynn Maalouf, directora de Amnistía para la región de Oriente Próximo y el Norte de África. A la vez, ha exigido a las autoridades que “sea derogado en su totalidad” y que se ponga “fin de inmediato a las detenciones arbitrarias de personas transgénero y retirar todos los cargos y condenas presentados en su contra en virtud de esta ley transfóbica”.

#Kuwait | Today's decision to overturn Article 198 of the Penal Code is a welcome development and a major breakthrough for #transgender rights in the region.



Authorities must now ensure that Article 198 is repealed in its entirety. https://t.co/zSnUXCSbnm