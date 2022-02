Última hora de Ucrania | La OTAN desconfía de Rusia y cree que podría estar incrementando las fuerzas en lugar de retirarlas

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha discutido este sábado vía telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, nuevos esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión sobre Ucrania ante la acumulación de tropas rusas en la frontera, posible prolegómeno según la OTAN y Estados Unidos de una invasión de Rusia al país.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, Michel confirmó que había "establecido contacto con Zelenski" para examinar los últimos episodios de la crisis, mientras que el presidente ucraniano, también en la misma red social, confirmó que ambos habían tratado "esfuerzos diplomáticos para restaurar la paz".

