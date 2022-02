La UE exhibe unidad frente a Rusia pese a sus divergencias entre bambalinas

“¡Por un tubo de gas, por un tubo de gas!”, clamaba un eurodiputado este martes en los aledaños del encuentro del Parlamento en Estrasburgo. Se refería así, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a las reticencias de sus colegas del Partido Socialista alemán (SPD) a incluir la posibilidad de cancelar el gasoducto que conecta Rusia con Alemania en la declaración conjunta para pedir a Vladimir Putin que no ataque Ucrania. El Nord Stream 2. Un tubo de gas.

Finalmente ha habido acuerdo entre los socialistas europeos, y de estos con todos los grupos salvo el de la ultraderecha (ID) y el de la izquierda unitaria (GUE). La declaración final hasta ha descrito las sanciones que los europarlamentarios firmantes solicitan que Bruselas imponga en caso de ataque: “Deberían incluir la exclusión de Rusia del sistema bancario SWIFT, sanciones contra los individuos cercanos al presidente ruso y sus familias, la congelación de sus activos financieros y físicos en la Unión Europea, y la prohibición de viajar”, reza el comunicado conjunto. “Y reiteramos nuestra petición para la suspensión inmediata del proyecto Nord Stream 2 en el caso de que Rusia ataque a Ucrania”.

El Nord Stream 2, un proyecto para suministrar gas ruso a Alemania, ha estado en el epicentro de las divisiones europeas en este pulso geopolítico. Berlín se ha negado a incluirlo en el paquete de represalias contra Moscú. Tampoco quería Alemania mandar armas a Ucrania. Toda esta renuencia provocó la ira de Kiev, y el enfado de Estados Unidos.

Un enfado que el canciller alemán Olaf Scholz trató de calmar con un viaje relámpago a la Casa Blanca el pasado 8 de febrero. Allí, Joe Biden fue explícito. Si Rusia invade Ucrania, no habrá Nord Stream 2, dijo en rueda de prensa. Y ello a pesar de que es un proyecto alemán en el que Estados Unidos ni pincha, ni corta. “¿Y cómo lo va a parar si el proyecto está controlado por Alemania?”, preguntó una periodista. “Lo pararemos. Le prometo que lo haremos”. A su lado, el primer ministro alemán fue más comedido: “Estamos preparados para hacer lo que sea en términos de sanciones si hay una agresión militar rusa”, dijo, sin nombrar siquiera el nombre del gasoducto.

Este miércoles, el Parlamento Europeo en Estrasburgo ha tratado de escenificar unidad y contundencia ante el escenario de tensión con Rusia. Al debate en el pleno sobre Ucrania ha acudido toda la plana mayor europea: la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el del Consejo, Charles Michel; la del propio Parlamento, Roberta Metsola; y el Alto Representante para Asuntos Exteriores, el español Josep Borell.

Borrell ha tratado de dibujar como símbolo de la unidad el hecho de que, a las 27 cartas que mandó Moscú a cada uno de los países europeos para ver su postura sobre el tema, Europa respondió con solo una carta, con una postura unificada. Diplomacia epistolar. “A Lavrov (ministro de Exteriores ruso) el tiro le salió por la culata”, ha dicho en el pleno este miércoles el Alto Representante. “Se ha dicho que la UE estaba desaparecida en combate, que lideraba Estados Unidos. Son críticas injustas que voy a responder: Francia y Alemania han llevado a cabo iniciativas individuales, pero en el marco de la posición común”, ha añadido.

This crisis not only affects Ukrainians, not only Europeans, but determines the rules of the world we all live in together.



In most dangerous situation in Europe since end of Cold War, we continue to strive for a diplomatic solution. @Europarl_EN https://t.co/fSQcUV9W0D pic.twitter.com/4TNhJAqeHu