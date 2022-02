Los talibanes liberan después de 20 días a una defensora de los derechos de las mujeres

La activista afgana Parwana Ibrahimkhel ha sido puesta en libertad tras pasarse veinte días detenida por los talibanes tras participar en una marcha por los derechos de las mujeres en Kabul, ha confirmado ella misma a la cadena afgana Tolo News.

La liberación de Ibrahimkel ha sido aplaudida por la Misión de Naciones Unidas en Afganistán, la UNAMA, que afirma contar con informaciones de que otras tres activistas detenidas también podrían estar de regreso a su hogares en las próximas horas, como Tamana Zaryabi Paryani.

La UNAMA también había denunciado en los últimos días la desaparición de otras dos mujeres activistas, Zahra Mohamadi y Mursal Ayar, cuya liberación está pendiente de confirmación.

Ibrahimkhel y Paryani fueron dadas por desaparecidas el 19 de enero, días después de participar en una marcha en la capital afgana, Kabul, por el derecho de la mujer a trabajar y estudiar. La propia Ibrahimkhel ha asegurado a la cadena Tolo News que fue detenida por el Emirato Islámico de Afganistán, el nombre oficial de los talibán.

"La ONU acoge con satisfacción los alentadores informes de que las cuatro mujeres activistas afganas 'desaparecidas', algunas desaparecidas durante semanas, están siendo autorizadas a regresar a sus hogares. Su bienestar y seguridad es de suma importancia", ha hecho saber la UNAMA en su cuenta de Twitter.

The UN welcomes the encouraging reports that the four ‘disappeared’ Afghan women activists, some missing for weeks, are being enabled to return home. Their well-being and safety is of paramount concern. UNAMA will continue its efforts to support the rights of all Afghans. pic.twitter.com/PbUSFhJzHx