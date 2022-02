Un programador y una rapera: así es el matrimonio detenido por el mayor robo de Bitcoin de la historia

La pareja, formada por un programador y una rapera, ha sido arrestada por intentar blanquear los 119.754 bitcoins sustraídos en 2016 a la plataforma Bitfinex, que hoy equivalen a 4.500 millones de dólares

6 Se lee en minutos Juan Antonio Giménez



Seguro que habrá una película porque la historia, y sus protagonistas, tienen todos los mimbres para que la haya. Corría agosto del año 2016 cuando Bitfinex, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, sufría un pirateo por el cual le fueron robados 119.754 bitcoins, que en aquel momento suponían 71 millones de dólares pero que en la actualidad, con el aumento de precio que ha experimentado este activo desde entonces, equivalen a 4.500 millones de dólares.

Miles de inversores se quedaron sin sus fondos y el exchange, con sede en Hong Kong, vio cómo su reputación y su futuro quedaban muy tocados. Pocos confiarían en que, seis años después, podrían recuperar, al menos en parte, su dinero perdido. Porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado con los responsables del robo. Quienes esperasen que fuera una banda de sofisticados hackers la que perpetró el que, por cuantía de valor, ha sido el mayor robo de criptomonedas de la historia, no podían estar más equivocados.

Ilya 'Dutch' Lichtenstein, un programador informático de 34 años, y su esposa rapera, Heather Morgan, de 31, han sido detenidos en Nueva York como los autores del robo. Este matrimonio, con un perfil muy peculiar ambos y relativamente populares en las redes sociales, han esquivado durante seis años a la Justicia, pero finalmente han caído.

Las autoridades se han incautado hasta la fecha de 3.600 millones de dólares. No fue fácil la labor, ya que los arrestados crearon una maraña de 2.000 transacciones de criptomonedas para tratar de pasar desapercibidos. Sin embargo, los agentes especializados han demostrado "que pueden seguir el rastro del dinero y lo harán, sea cual sea la forma que tome", según ha indicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El "cerebro" de la pareja era el hombre, quien había habilitado un complejo sistema de lavado de dinero que incluía la creación de identidades falsas para abrir cuentas bancarias, programas de computación para automatizar transacciones (de manera que puedan hacerse muchas y en un corto periodo de tiempo) o depósitos de los fondos robados en una diversidad de criptomonedas por un breve tiempo, todo ello con el fin de dificultar el rastreo de esos fondos.

Así actuó este matrimonio durante cinco años, hasta que un juez permitió que agentes del FBI accedieran a una de las cuentas online de la pareja, donde detectaron una serie de archivos que contenían las claves privadas con las que entraban a su cartera digital y sus distintas cuentas, de donde se han recuperado hasta ahora 3.600 millones de dólares.

Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency



Government Seized $3.6 Billion in Stolen Cryptocurrency Directly Linked to 2016 Hack of Virtual Currency Exchangehttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/cwMJyTuQfI — Justice Department (@TheJusticeDept) 8 de febrero de 2022

Los ladrones se enfrentan ahora a una pena máxima de 25 años de cárcel por los cargos de "conspiración para cometer lavado de dinero" y "conspiración para defraudar a Estados Unidos". Curiosamente, la pareja no ha sido acusada de cometer el propio 'hackeo', ya que en principio no hay pruebas (aunque tampoco dudas) de que así fuera.

La fiscal general adjunta Lisa O. Monaco ha señalado que estos arrestos y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento "muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes", contra lo que muchos creen y en lo que basan para atacar su emergente ecosistema financiero descentralizado.

"Cocodrilo de Wall Street"

Lichtenstein se describe a sí mismo en su cuenta de LinkedIn como un "emprendedor tecnológico, programador e inversor". Se proclama "interesado en tecnología blockchain, automatización y big data" y figura como fundador de Endpass, una startup de blockchain que resuelve problemas de identidad y autenticación descentralizadas, además de "inversionista ángel en nuevas empresas prometedoras y tecnologías criptográficas". Los gatos son otra de sus pasiones declaradas.

Su mujer, Heather Morgan, se define como una "emprendedora en serie, inversora de software, artista surrealista, rapera y diseñadora de moda". También tiene un canal de TikTok donde tanto ella como su marido se exhibían sin complejos en situaciones de lo más variadas y pintorescas:

Let’s make some EPIC FOOKIN ART IN 2022! 🧞‍♀️🔥

…who’s with me? pic.twitter.com/tyj6mKkEcX — Heather R Morgan (rzk.eth) (@HeatherReyhan) 22 de diciembre de 2021

Según la denuncia hecha pública este martes tras la detención, la pareja de delincuentes aprovechó su fortuna robada para comprar oro, NFTs y una tarjeta de regalo de Walmart por valor de 500 dólares, entre otras cosas. Tenían una bolsa con la etiqueta "teléfonos desechables" llena de móviles dentro de su apartamento en Manhattan, según los fiscales, que también informaron de que Lichtenstein, con doble ciudadanía rusa y estadounidense, guardaba un archivo llamado "pasaporte_ideas" en su ordenador personal.

Lichtenstein y Morgan se casaron el año pasado tras comprometerse en 2019, según una publicación de Facebook de él en la que decía que su novia era "mi mejor amiga y la mujer de mis sueños" y "no solo una emprendedora tecnológica", sino también una "rapera intrépida". Le pidió matrimonio a través de las vallas publicitarias de Times Square.

Sobre la faceta "artística" de la mujer, cabe reseñar que lanzó una serie de canciones bajo el nombre artístico de 'Razzlekhan', cuya carta de presentación en su página web es la siguiente: "¡El infame cocodrilo de Wall Street ataca de nuevo! Más intrépida y desvergonzada que nunca, se enfrenta a todos, desde grandes compañías de software hasta atención médica y finanzas".

Dice que es "como Genghis Khan, pero con más dinamismo" y su estilo "a menudo se ha descrito como 'comedia de terror sexy'", debido a su afición por "combinar conceptos oscuros e inquietantes con bromas y gestos sucios". Afirma también encontrar "una gran inspiración en las obras creativas de Salvador Dalí, Diane Arbus, Hunter S. Thompson, Roald Dahl, y Charles Bukowsky".

Fruto, probablemente, de ese cacao mental es uno de sus vídeos musicales, titulado 'Rap Anthem for Misfits & Weirdos: Versace Bedouin Music Video', donde se la puede ver saltando por Wall Street con una chaqueta dorada, una bufanda con estampado de leopardo, gafas de sol y un sombrero con un séquito mientras rapea: "Voy muy lejos, pero no sé a dónde me dirijo. Soy el maldito cocodrilo de Wall Street”. También tiene otra canción titulada 'Amenaza para la sociedad'.

La pareja compareció por primera vez en un tribunal federal del Bajo Manhattan la noche de este martes y la jueza magistrada Debra Freeman ha fijado para él una fianza de 5 millones de dólares, con la casa de sus padres puesta como aval, aunque tendrá que permanecer en arresto domiciliario con pulsera electrónica, medida que también se le impone a ella, aunque su fianza se rebaja a 3 millones de dólares.

Subidón de la criptomoneda de Bitfinex

Tiempo después del robo millonario, Bitfinex lanzó una criptomoneda para, en parte, tratar de recapitalizar su plataforma: UNUS SED LEO.

Una vez se confirmó la detención de los presuntos autores del hackeo, Bitfinex publicó un comunicado donde afirma que si recibe una recuperación del bitcoin robado "como se describe en el documento técnico del token UNUS SED LEO, Bitfinex, dentro de los 18 meses posteriores a la fecha en que recibe esa recuperación, utilizará una cantidad equivalente al 80% de los fondos netos recuperados para recomprar y quemar tokens UNUS SED LEO en circulación. Estas recompras de tokens se pueden lograr en transacciones de mercado abierto o mediante la adquisición de UNUS SED LEO en transacciones extrabursátiles, incluido el intercambio directo de bitcoins por UNUS SED LEO".

El precio de UNUS SED LEO se ha disparado en torno a un 50% desde ese anuncio, cotizando en el momento de escribir estas líneas a 6,24 euros. Los funcionarios del Departamento de Justicia prevén iniciar un procedimiento para que las víctimas puedan reclamar el bitcoin robado.

Noticias relacionadas