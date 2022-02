El presidente de Túnez disuelve el máximo órgano judicial del país

Nuevo golpe de Kais Saied en su ofensiva contra la democracia. El presidente de Túnez anunció el domingo la disolución del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el máximo órgano judicial del país. Un día después, la policía ha bloqueado el acceso al edificio prohibiendo la entrada a su personal. El gesto de Saied supone otro asalto a las estructuras democráticas ideadas tras la Primavera Árabe: esta institución era una de las pocas que podían actuar con independencia del Ejecutivo. La ciudadanía tunecina observa alarmada las acciones de su mandatario.

“El presidente ha pasado a la etapa de apoderarse de las instituciones, lo que está sucediendo es muy peligroso e ilegal”, ha denunciado el presidente del CSM, Yusef Buzajer. En directo por televisión, Saied ha proclamado su intención de disolver este órgano formado por 45 jueces y creado en 2016. El jurista, especializado en Derecho Constitucional, ha acusado al Consejo de corrupción, al afirmar que las nominaciones se venden según las afiliaciones de cada juez que “ha podido recibir” grandes sumas de dinero a cambio. “Su lugar no es donde se sientan ahora, sino donde están los acusados”, ha pronunciado.

After the army takeover of the parliament last summer, the "Supreme Judicial Council" offices are now under the control of the police. According to its President (on Express FM), the Council will keep working from elsewhere. pic.twitter.com/QLFaBZ8Bcw

Por su parte, todo el poder judicial ha mostrado su oposición a Saied señalando la inconstitucionalidad de su dictamen. El jefe de la Asociación de Jueces de Túnez ha afirmado que sus miembros están trabajando para decidir cuáles serán sus próximos pasos a seguir para proteger el poder judicial. La asociación ha denunciado las intenciones de Saied para acaparar todos los resortes del poder. A su vez, la Asociación de Jóvenes Magistrados ha señalado que la decisión es parte de una purga política en el poder judicial.

Túnez fue el escenario inaugural, allá por 2010, de las protestas que pasaron a conocerse como la Primavera Árabe. A su vez, ha sido el único país con un resultado más bien positivo. El progreso hacia un sistema democrático avanzaba débilmente cuando Saied arrasó en las presidenciales de 2019 con el 72,7% de los votos. Bajo la promesa de poner fin a la corrupción y afianzar la democracia en el país, obtuvo el apoyo de gran parte de la población, sobre todo de una juventud terriblemente afectada por el desempleo. Pero el perfil de este jurista de 63 años dio un giro el pasado verano.

If Kais Said takes over the Supreme Judicial Council, after having shut down parliament and granted himself the power to legislate by decree, he will formally and personally control all three branches of government. “dictatorship” is the right nomenclature here, is it not?