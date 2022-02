Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo cerca de la universidad Virginia Tech, en EEUU

Un tiroteo en un bar de Blacksburg, cerca de la Universidad Virginia Tech (Virginia, EEUU) ha dejado al menos un fallecido y cuatro heridos.

La policía de Blacksburg no ha determinado aún las causas de lo sucedido ni al responsable.

Los cuatro heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos y se encuentran hospitalizados, sin que se haya precisado la gravedad de su situación.

El perfil de Twitter de la universidad estuvo informando sobre el suceso y ofreciendo ayuda a los estudiantes, además de alertarles de que no salieran mientras duraba el operativo policial. Además, la universidad ha confirmado uno de los heridos es un estudiante del centro educativo.

From @VTSandsman: The Blacksburg Police Department has released a statement that one person was killed; four others were injured, one of whom was a Virginia Tech student. https://t.co/DlRBhqvlsH