Libaneses pero apátridas en su propio país

Hace unas semanas, Amanda Dufour obtuvo la nacionalidad británica. “Es la primera vez que soy ciudadana del país en el que vivo”, celebra con un deje de ironía. El padre de Amanda es suizo y su madre es libanesa, pero aunque ella vivió en el Líbano hasta la mayoría de edad, nunca ha tenido la nacionalidad del lugar que la ha visto crecer. El país mediterráneo es uno de los 25 estados en el mundo que niegan a las mujeres el derecho a pasar la nacionalidad a sus hijos. “Me consideran extranjera porque mi padre es extranjero; así es como ven a las mujeres, siempre me he sentido al margen de alguna manera”, lamenta.

Sin datos oficiales, se estima que hay unos 100.000 niños apátridas en el Líbano, la mayoría nacidos de la unión entre una mujer libanesa y un hombre extranjero, según la estimación que ofrece el movimiento ‘Mi Nacionalidad, Mi Dignidad’. Como Amanda, estas personas no disponen de un documento que les identifique como libaneses. De acuerdo a la ley, no lo son, con todas las graves consecuencias que eso implica. La reciente decisión del Ministerio de Trabajo de permitir a la ciudadanía indocumentada trabajar en algunos sectores que hasta ahora les estaban vetados ha traído el foco de nuevo sobre este creciente grupo de población.

Lebanese women have demanded & waited too long for a nationality law that grants them the same right as men to pass citizenship to their children & spouse. Parliamentary candidates who say they support women *must* support nationality law reforms for #GenderEquality. @Jinsiyati https://t.co/dIXfc1NeK0