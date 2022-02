Entre el ruso y el ucraniano: la realidad lingüística detrás de un conflicto

La fractura social y política entre la población que habla ucraniano como primera lengua y los que se sienten rusos ha convertido a Ucrania en el epicentro de las tensiones de Washington y Moscú

Algunas familias mixtas discuten por las diferencias culturales

Rusia reitera que Washington es quién genera tensiones y que no retrocederá. / EFE/EPA/SERGEY KOZLOV

6 Se lee en minutos Abel Gallardo Soto



"Mi mujer no hubiera iniciado una relación conmigo si de buenas a primeras le hubiera hablado en ucraniano. Para ella era la miserable lengua de los campesinos", lamenta en una conversación con este periódico Valerii Drotenko, que vive con su esposa en la capital del país, Kiev. Ucrania es, en estos momentos, un peligroso tablero de ajedrez para la Casa Blanca y el Kremlin, que se acusan de incrementar temerariamente la presencia militar en el este de Europa, y uno de los motivos por los que se ha convertido en el epicentro de las hostilidades es la lucha lingüística e identitaria que mantiene dividida la población.

El ucraniano ha ido aflorando paulatinamente desde la caída de la URSS y la independencia del país en 1991. Mientras la conciencia nacional y la lengua han ido ganando terreno, después de un largo período de rusificación durante el dominio soviético, muchos ciudadanos ucranianos que se sienten rusos se han sentido excluidos.

Una realidad lingüística que dibuja dos espíritus en un mismo país. Esta división social llevó a Donetsk y Lugansk a autoproclamarse independientes en 2014, dos regiones del este donde según el último gran censo lingüístico de 2001 -que seguramente ha quedado desfasado- tienen el ruso como lengua materna el 75% y el 69% de la población respectivamente.

Varios soldados asisten en Kiev a una ceremonia para rendir tributo a los caídos en la defensa de Ucrania / Reuters

De hablar ruso a ucraniano

La mujer de Drotenko creció en un entorno en el que aparte de hablar únicamente ruso le inculcaron "desprecio" a la cultura ucraniana. Las disputas familiares llegaron cuando Drotenko, que en un principio se dirigía en ruso a su mujer, decidió hablarle la lengua con la que se siente identificado porque creía que era la forma de fomentar el espíritu nacional.

Drotenko, economista y activista de la causa ucraniana que actualmente trabaja como traductor, tiene una hija de 14 años con su esposa. "Cuando la niña era pequeña estaba sobre todo con su madre y sólo hablaba ruso. Yo me dirigía en ucraniano y apenas me entendía, y eso me frustraba. Pero actualmente habla la lengua del país gracias a mi esfuerzo, y es que le leía cada noche cuentos", recuerda. Tras muchas discusiones ha logrado que la mujer esté de acuerdo en que la hija debe hablar bien ambos idiomas.

La mujer trabaja en un comercio y ahora, incluso, ha aceptado con agrado dirigirse a los clientes en ucraniano. Un cambio de actitud que no se ha producido los distritos del este, donde la mayoría de la población habla básicamente ruso. El gobierno ha aprobado en los últimos años normas controvertidas para promocionar el uso lengua del país y que relegan el ruso a un papel secundario en los usos oficiales, aunque no por eso deje de ser la lengua principal en la vida social.

Voces en contra de Putin

Cerca de Barcelona, en Montcada i Reixac, vive la ucraniana Anna Kolorivska con su hijo y su madre. Hace años se establecieron en Cataluña y provienen de la ciudad occidental del Lviv, una de las más nacionalistas. Para ella, la explicación del conflicto en Donetsk y Lugansk es la injerencia de Rusia y la intensa propaganda que lleva a cabo en estas regiones, hasta el punto de embaucar a muchos de sus habitantes. Argumentos que contrastan con la de muchos rusos, que consideran a los ucranianos víctimas de los cantos de sirena de Europa y Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladímir Putin.

/ EVGENIA NOVOZHENINA (REUTERS)

En casa hablan sólo ucraniano y es curioso observar cómo Kolorivska, de 36 años y muy interesada en la creación de contenidos culturales en ucraniano, corrige a su madre, que nació y creció en la URSS, cuando llama inconscientemente a su ciudad con la fonética rusa, el Lvov. "¡No, mamá, es Lviv!", exclama.

La creciente conciencia nacional ha hecho que personas de la generación de la madre de Anna Kolorivska reinterpreten la historia que vivieron y ahora hablen de la invasión soviética y abominen a Putin. Y es que consideran que el Kremlin no deja ejercer la soberanía del país. Incluso se queja cuando ve que su nieto de seis años, que se llama Lev, pone vídeos infantiles ucranianos en Youtube y, de vez en cuando, saltan vídeos en ruso. "Ésto es cosa del Kremlin, seguro", advierte bromeando.

La familia se siente triste por los acontecimientos de las últimas semanas y viven con inquietud la sombra de guerra que se cierne sobre el país, donde tienen familiares y amigos. En el escenario internacional, Rusia todavía debe dar respuesta a la propuesta de Estados Unidos sobre la expansión de la OTAN en el este de Europa. Es probable que finalmente no haya un enfrentamiento bélico, en esta nueva Guerra Fría, pero en todo caso la división lingüística persistirá.

"Empobrecimiento cultural"

Tatiana Melendes hizo de intérprete de Mijaíl Gorbachov en el 2004 en una visita que hizo el último mandatario de la URSS en Venezuela años después de abandonar el cargo. Trabajaba como traductora en la embajada rusa del país latinoamericano. Melendes, que adoptó el apellido del marido, tiene 66 años y es ucraniana. Hace 13 años que regresó a su país natal después de haberse ido de muy joven.

Con 20 años quería irse de la URSS e ir a vivir a otros países y viajar. Las autoridades soviéticas le denegaban la solicitud de salir de las fronteras soviéticas, así que finalmente se casó con un venezolano y pudo irse. Ahora está jubilada y da clases de español para ganarse un sobresueldo, porque los ingresos de la pensión son insuficientes, y así está en contacto con jóvenes.

"El bilingüismo persiste sin importantes crispaciones ni divisiones. Incluso hay regiones donde hay mayoría de gente que habla principalmente ruso y se siente ucraniana, sobre todo después de las protestas de Maidan del 2014. Es cierto que en las zonas donde se habla más ruso la realidad no es ésta y mucho habitantes que hablaban principalmente ucraniano han emigrado".

Melendes aplaude que se hable más ucraniano, pero desaprueba el retroceso del ruso en las escuelas, y es que ahora los niños desconocen su gramática y la ortografía. Para ella esto significa "una empobrecimiento cultural" e incide también en que "en muchas regiones los más jóvenes sólo hablan ucraniano".



/ .

Complejo mapa idiomático

La historia ha llevado a que unas regiones se hable básicamente ucraniano, mirando hacia Europa occidental, y otras que opten por estar bajo la órbita de Moscú. La lingüista Olga Ivanova, académica de la Universidad de Salamanca, ha estudiado en profundidad el uso del ruso y el ucraniano, aunque ahora dice a este periódico que actualmente no se atreve a hacer afirmaciones contundentes porque "la realidad lingüística ha variado".

En cualquier caso, en sus investigaciones académicas divide al país en seis zonas idiomáticas dependiendo del uso de las dos lenguas. Uno de los aspectos que más llama la atención es la diferencia abismal entre la zona occidental, la cuna del nacionalismo ucraniano y con ciudades en las que cuesta sentir ruso, y la oriental. En las investigaciones remarca que las regiones del oeste limitan con muchas comunidades lingüísticas occidentales, y apunta que este rasgo ha podido contribuir a la creación de una "sensibilidad de autoidentificación nacional como reacción al peligro de invasión cultural". Además, estas regiones antes de la Primera Guerra Mundial formaron parte de países e imperios centroeuropeos, como el Austrohúngaro y Polonia. En contraste, el este se integró en el Imperio Ruso en el siglo XVIII y fue una de sus zonas mineras e industriales más potentes.

Noticias relacionadas