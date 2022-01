Argentina llega a un acuerdo 'in extremis' con el FMI y evita la suspensión de pagos

Al borde de la suspensión de pagos, el Gobierno llegó a un acuerdo con el organismo financiero

Según el presidente Fernández, el convenio no condiciona el crecimiento del país ni representa un ajuste económico

"La historia juzgará quién hizo qué. Quién creó un problema y quién lo resolvió", dijo el presidente Alberto Fernández al anunciar en la mañana de este viernes, y casi al borde del precipicio económico, que Argentina había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El entendimiento a última hora, remarcó Fernández, "no implicará saltos devaluatorios" ni "condiciona" al país. Los mercados reaccionaron favorablemente a la novedad de inmediato.

En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri recibió el préstamo más grande del FMI en su historia: 47.000 millones de dólares. Esa suma se evaporó en pocos meses. Al asumir, en diciembre de 2018, el Gobierno peronista consideró que la deuda era prácticamente impagable. Si bien fue abonando algunos de sus tramos, a fines de 2021 Argentina se encontraba en un callejón sin salida y con escasas reservas en el Banco Central (BCRA). Este viernes vencía el giro de 731 millones de dólares. Como las negociaciones con el FMI se encontraban empantanadas, el fantasma de una suspensión de pagos había adquirido una peligrosa carnadura. Cuando gran parte de los analistas daban por hecho que Argentina pasaba a ser un país "moroso", Fernández informó que el peor de los escenarios imaginados se había evitado. El vencimiento fue abonado. Al momento de hacer el anuncio, no quedaba claro si se pagarían en marzo los 2850 millones de dólares previstos en el anterior cronograma.

"Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro", explicó el mandatario. A partir de lo convenido con el FMI, "podemos ordenar el presente y construir un futuro". Según Fernández, en comparación con acuerdos anteriores suscritos por Argentina con el organismo financiero no se contemplan "restricciones que posterguen nuestro desarrollo". Fernández aseguró que no se reducirán las pensiones, las ayudas sociales ni se reformará la legislación laboral. Tampoco aumentarían las tarifas de los servicios públicos. No se frenaría la investigación científica ni la inversión en la obra pública. Fernández dijo que esta vez el Fondo no "impone" que el Estado llegue de inmediato a un déficit cero de su gasto, una meta considerada imposible en un país con más de 40% de pobres.

Nuevo escenario

"Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada". De no haberse llegado a este punto, subrayó el presidente, las posibilidades de acceder a nuevos créditos internacionales "estarían seriamente limitadas".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó también una moderada satisfacción por los resultados de las negociaciones con el FMI que le tocó encabezar. "Terminamos en un lugar razonable, se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr". En ese sentido remarcó que, en adelante, no habrá "políticas de ajuste", aunque no brindó mayores precisiones. "En el 2018 el Gobierno anterior acordó un préstamo récord de monto en la historia de la institución. Todos sabemos que ese programa resultó en un profundo fracaso y deterioro de la política social. El propio FMI reconoció que el programa falló y no logró alcanzar ninguno de los objetivos que se había planteado porque ese dinero se utilizó principalmente para financiar la salida de capitales".

En virtud de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, vigente desde el año pasado, el acuerdo con el FMI debe ser avalado por el Congreso, donde el Gobierno ha perdido su mayoría. "Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas", le pidió Fernández a la oposición.

