Bruselas avisa de que el certificado de vacunación debe ser suficiente para viajar en la Unión Europea

Para entrar en Italia no basta con el certificado de vacunación o recuperación del covid-19. Todo viajero que quiere entrar en el país necesita, al menos hasta finales de mes, una prueba PCR negativa con menos de 48 horas o un test de antígenos realizado 24 horas antes como máximo. Lo mismo ocurre en Austria, cuyas autoridades exigen una prueba PCR nada más entrar en el país y el autoaislamiento durante 10 días hasta recibir el resultado.

Son dos de los ejemplos que confirman que el certificado de vacunación no basta hoy en día para viajar sin restricciones en la Unión Europea, pese a la recomendación aprobada este martes por los ministros de asuntos europeos para facilitar los viajes de las personas que dispongan de la pauta completa de vacunación.

“Cada Estado miembro decide en función de las circunstancias a las que se enfrenta. Sin embargo, ómicron ya se ha extendido por toda Europa. Ha llegado el momento de estudiar la supresión de las medidas adicionales en materia de viajes que varios Estados miembros han introducido en las últimas semanas y que hacen que los viajes sean más engorrosos y menos predecibles en toda la UE”, han insistido este martes los comisarios de justicia y sanidad, Didier Reynders y Stella Kyriakides que recuerdan que disponer un certificado covid digital válido debe ser” suficiente” para viajar durante la pandemia.

I welcome today’s @EUCouncil agreement on a new recommendation to facilitate safe #freemovement in the 🇪🇺during the pandemic.



It puts the #EUCovidCertificate at the heart & centre of EU's person-based approach.



Swift implementation by MS will be key to ensure coordination. pic.twitter.com/C9SfCYCNyt