Sánchez subraya ante Von der Leyen la importancia de la "unidad" frente a la crisis en Ucrania

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha abordado este domingo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la crisis en Ucrania y ha insistido en "la importancia de la unidad de los 27" para su resolución.

Según ha informado Moncloa, tanto Sánchez como Ursula von der Leyen han destacado también que "la voluntad de la comunidad internacional es firme". "La UE está preparada para todas las eventualidades", ha subrayado el comunicado.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea ha calificado de "importante" la conversación con Sánchez y ha reiterado la unión de la UE "para apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania". "Los intercambios constantes con los Estados miembros de la UE y sus aliados son fundamentales para la preparación y la respuesta", ha valorado en un mensaje en Twitter.

