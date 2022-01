La ONU pide 5.000 millones de dólares para asistir a Afganistán

Nunca antes Naciones Unidas había solicitado 5.000 millones de dólares en ayuda para un solo país pero el desastre humanitario que se cierne sobre Afganistán lo merece. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha apelado este jueves a la comunidad internacional a involucrarse en la ayuda de forma “creativa, flexible y constructiva” y ha recogido la petición económica que hace dos días ya realizó Martin Griffiths, coordinador de ayuda de emergencia del organismo, que avisó de que “se acerca una catástrofe humanitaria en toda regla”.

“Estamos en una carrera contrarreloj”, ha dicho Guterres, que ha asegurado que la escala de la histórica solicitud refleja “la escala de la desesperación” y ha recordado realidades trágicas de los afganos como la venta de niños para conseguir dinero para alimentar a sus hermanos o la gente que quema sus posesiones para poder calentarse. “Necesitamos actuar para prevenir el colapso social y económico y encontrar maneras de evitar más sufrimiento para millones de afganos”, ha asegurado.

We are in a race against time to help the Afghan people.

Without a more concerted effort from the international community, virtually every man, woman and child in Afghanistan could face acute poverty - @antonioguterres tells reporters pic.twitter.com/jNgzTxU3L3