Un incendio en Nueva York deja 19 fallecidos, entre ellos nueve niños, y más de 60 heridos

Un fuego en un edificio de viviendas en el distrito del Bronx, Nueva York (EE UU) ha dejado al menos 19 fallecidos, incluyendo nueve niños y más de 60 personas heridas de diferente consideración de acuerdo a varios medios estadounidenses.

Stefan Ringel, un asesor del alcalde Eirc Adams, ha confirmado la cifra de fallecidos a la agencia de noticias The Associated Press, mientras un empleado público de la ciudad que no ha sido autorizado a hablar públicamente ha confirmado el número de niños fallecidos. Ringel ha indicado también que 13 de los heridos están en estado crítico en el hospital. La mayoría de los hospitalizados sufrieron una grave inhalación de humo, de acuerdo a las declaraciones de Daniel Nigro, jefe de bomberos de la ciudad, en rueda de prensa.

El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que unos 200 efectivos han sido movilizados para combatir las intensas llamas. Los bomberos han encontrado víctimas "en cada una de las plantas del edificio y las sacaron en paro respiratorio y cardíaco", ha dicho Nigro. "Esto no tiene precedentes en nuestra ciudad. Esperamos que haya numerosos fallecidos".

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/R3pnXs8NlX