Isabel II rememora a su esposo en su mensaje de Navidad

El tradicional mensaje navideño de Isabel II ha sido este año una de las alocuciones más personales de su largo reinado. En sus primeras fiestas sin el duque de Edimburgo, fallecido en abril, rememoró a su esposo y empatizó con las familias que han perdido a un ser querido.

Con 95 años, la soberana británica grabó hace varios días en su residencia del castillo de Windsor el discurso emitido esta tarde por las principales cadenas del Reino Unido. Vestida de rojo, con una fotografía de ella y el duque sobre la mesa, agradeció la "calidez y el afecto" que ha recibido en los últimos meses.

"A pesar de que este es un momento de gran felicidad y alegría para muchos, las Navidades pueden ser duras para aquellos que han perdido a alguien querido. Este año, especialmente, entiendo por qué", esgrimió la jefa de Estado británica.

"La vida, desde luego, está hecha tanto de partidas finales como de primeros encuentros", reflexionó.

Al mismo tiempo, expresó optimismo por el futuro y resaltó su deseo de celebrar en febrero el Jubileo de Platino, que marcará sus 70 años en el trono.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI