Los Veintisiete fían el control de ómicron a las vacunas y la coordinación

El último Consejo Europeo del año ha vuelto a estar marcado por un invitado que lleva prácticamente dos años colándose en todas y cada una de las reuniones de los Jefes de Estado y Gobierno de la UE de forma ininterrumpida: el virus de la Covid-19. El empeoramiento de la situación epidemiológica y la rápida propagación de la variante ómicron, que se convertirá en predominante en Europa en enero de 2022 según las estimaciones de los científicos, han hecho saltar de nuevo todas las alarmas y han llevado a los Veintisiete a cerrar de nuevo filas con la vacunación, como vía para ralentizar los contagios, y la coordinación para evitar “obstaculizar de manera desproporcionada” la libre circulación entre los Estados miembros.

“Ampliar la vacunación a todo el mundo y desplegar las dosis de refuerzo es crucial” y “superar las dudas sobre las vacunas es urgente”, sostienen los líderes de la UE en el documento de conclusiones. Y es que la realidad es radicalmente distinta si se mira al oeste o al este del continente europeo donde hay 8 países con niveles de vacunación por debajo del umbral del 60%. Es el caso de Hungría, Estonia, Eslovenia, Polonia, Croacia y Eslovaquia, pero particularmente de Rumanía y y Bulgaria donde el nivel de vacunados no supera el 39%.

67% of the EU population is vaccinated so far.



But 9 Member States have a vaccination rate of less than 60%



We need to work hard to increase vaccination rates.



COVID-19 is weighting too much on our health systems, on society - especially young people - and on our economy. pic.twitter.com/ytPguiFZqn