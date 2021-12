Una ola de tornados deja al menos 83 muertos en Estados Unidos

El peligro de tornados y clima extremo se mantiene este sábado en la región del medio este de Estados Unidos, donde la pasada noche más de una treintena de ellos tocaron tierra en media docena de estados del país causando la muerte de al menos 83 personas, según los últimos recuentos.

El Centro de Predicción de Tormentas indicó este sábado que hay peligro de riesgo de tormentas eléctricas severas en partes de los valles de Ohio, Tennessee y partes del sureste hasta el domingo por la mañana.

"Los peligros asociados con estas tormentas eléctricas son frecuentes los rayos, fuertes tormentas de viento ráfagas, granizo y algunos tornados", destacó el Centro Nacional de Meteorología de EEUU (NWS, en inglés), al que pertenece el Centro de Predicción de Tormentas.

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha asegurado que se trata de "una de las peores series de tornados" de la historia del país y ha calificado la devastación de "tragedia inimaginable".

"Todavía no sabemos cuántas vidas se han perdido ni el alcance de los daños", dijo Biden en la televisión nacional. Las agencias federales de respuesta a las catástrofes comenzaron a desplegarse en la zona, dijo Biden, que prometió que "el gobierno federal hará todo lo que pueda para ayudar".

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.