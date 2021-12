Una ola de tornados deja más de 70 muertos en Estados Unidos

El peligro de tornados y clima extremo se mantiene este sábado en la región del medio este de Estados Unidos, donde la pasada noche más de una treintena de ellos tocaron tierra en media docena de estados del país causando la muerte de al menos 70 personas, según los últimos recuentos.

El Centro de Predicción de Tormentas indicó este sábado que hay peligro de riesgo de tormentas eléctricas severas en partes de los valles de Ohio, Tennessee y partes del sureste hasta el domingo por la mañana.

"Los peligros asociados con estas tormentas eléctricas son frecuentes los rayos, fuertes tormentas de viento ráfagas, granizo y algunos tornados", destacó el Centro Nacional de Meteorología de EEUU (NWS, en inglés), al que pertenece el Centro de Predicción de Tormentas.

La amenaza de graves tormentas eléctricas terminará este domingo por la mañana cuando el frente se desplace hacia la costa atlántica, vaticinó el NWS.

Last night Western Kentucky experienced some of the worst tornado damage we’ve seen, and we are urging everyone to please stay safe as there are still active cells. 1/3 pic.twitter.com/jkv1sqf3za