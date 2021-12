Nueva York otorga el derecho al voto a sus residentes legales

El Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York, de mayoría demócrata, ha votado este jueves a favor de un proyecto que otorga el derecho al sufragio en elecciones municipales a titulares de una tarjeta de residencia o 'green card' y los poseedores de permiso de trabajo, que se estima beneficiará a unas 900.000 personas, muchos de ellos latinos.

La lista de los que podrán votar en los próximos comicios locales -pero no del estado- incluye a los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como 'soñadores' ('dreamers', en inglés), y a los inmigrantes que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Feeling all the feels. It’s a beautiful day here at City Hall as we celebrate the impending passage of #Intro1867 at our Victory Rally! NYC is about to become the largest city to allow municipal voting rights for immigrants! #OurCityOurVote @thenyic @UNHNY pic.twitter.com/v9CwYrGdF4