Reino Unido pide a todos los viajeros un test negativo de covid-19, hasta a los que tienen la pauta completa

Reino Unido pide a todos los viajeros que lleguen a Inglaterra a partir de este martes un test negativo de covid-19, incluso si tienes la pauta completa de vacunación, un endurecimiento de las restricciones que las autoridades justifican por la expansión de la variante ómicron.

La medida, que establece un plazo máximo de 48 horas antes del viaje para la realización de la prueba, afectará a todas las personas mayores de 12 años, independientemente de que hayan completado la pauta de vacunación contra el covid-19 o no.

El Gobierno británico anunció este sábado que reintroducirá la obligación de someterse a un test de coronavirus antes de viajar a Inglaterra para todas las personas, incluidas aquellas con la pauta de vacunación completa. El ministro de Sanidad, Sajid Javid, señaló en Twitter que la medida se toma para tratar de "ralentizar la incursión de la variante ómicron" de la covid-19. La medida entrará en vigor a las 04.00 horas del martes 7 de diciembre.

COVID UPDATE



In light of the most recent data we are taking further action to slow the incursion of the Omicron variant.



From 4am Monday, only UK/Irish citizens & residents travelling from Nigeria will be allowed entry and must isolate in a managed quarantine facility. 1/3