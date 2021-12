El ministro del Interior de Portugal dimite tras un escándalo por el atropello mortal de un trabajador por su chófer

Eduardo Cabrita, en la rueda de prensa en la que ha hecho público que ha presentado su dimisión como ministro del Interior de Portugal para no perjudicar al primer ministro, Antonio Costa, de cara a las próximas elecciones. / EFE/ANTONIO COTRIM

1 Se lee en minutos Lucas Font



Eduardo Cabrita, ministro del Interior de Portugal, ha presentado este viernes su dimisión después de que el conductor de su vehículo oficial haya sido acusado de homicidio por negligencia. El chófer atropelló y mató a un trabajador de las obras de la autopista A6 el pasado 18 de junio, con Cabrita dentro del vehículo. La Fiscalía ha presentado hoy las conclusiones de su investigación, en la que se indica que sobrepasaban ampliamente el límite de velocidad, establecido en 120 km por hora, ya que circulaba a más de 160 km por hora. La Fiscalía considera que hay indicios suficientes para imputar al conductor.

El ya exministro ha tomado esta decisión para no perjudicar al Gobierno ni al primer ministro, António Costa, a menos de dos meses de las elecciones legislativas. "No puedo permitir que este aprovechamiento político absolutamente intolerable sea utilizado para penalizar al Gobierno, al primer ministro o al Partido Socialista", ha dicho Cabrita en rueda de prensa. Poco después, Costa ha comparecido ante los medios para confirmar la dimisión, aunque ha recordado que el ministro no está afectado por la acusación.

Otros escándalos

"La acusación afecta exclusivamente al conductor, que tiene derecho a la presunción de inocencia”, ha asegurado Costa, quien ha insistido en que nadie está por encima de la ley y ha apelado a la independencia de la justicia. El primer ministro ha negado haber presionado a Cabrita, a pesar de que pocas horas antes el ministro había afirmado ante los medios que él era "solo un pasajero". El representante de Interior, sin embargo, ya estaba en la cuerda floja por otros escándalos, como la muerte bajo custodia policial de un ciudadano ucraniano en el aeropuerto de Lisboa.

Cabrita accedió al cargo en 2017 después de que su antecesor dimitiera por los graves incendios ocurridos ese año en el interior del país, que acabaron con la vida de más de un centenar de personas. A pesar de la dimisión, el ya exministro ha hecho un balance "positivo" de sus cuatro años en el cargo, destacando los buenos datos de criminalidad registrados en el país en los últimos años.

Noticias relacionadas