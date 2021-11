Bruselas pide felicitar las "fiestas" en lugar de la Navidad, y luego rectifica

La comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha anunciado este martes la retirada de una guía interna distribuida entre el personal de la Comisión Europea para promover un lenguaje inclusivo pero que ha creado cierta polémica entre sectores de la derecha europea por recomendar referirse a las "fiestas" en lugar de a la Navidad.

"No es un documento maduro y no cumple los estándares de calidad de la Comisión. Las recomendaciones claramente necesitan más trabajo por lo que retiro el documento y trabajaremos más sobre él", ha explicado Dalli en un breve comunicado difundido únicamente a través de su cuenta en Twitter.

La comisaria defiende que el objetivo de la guía de lenguaje inclusivo perseguía un "objetivo importante" como es "ilustrar la diversidad cultural de Europa y destacar la naturaleza inclusiva de la Comisión Europea con respecto a todos los modos de vida y creencias de los ciudadanos europeos".

Concern was raised with regards to some examples provided in the Guidelines on Inclusive Communication, which as is customary with such guidelines, is work in progress. We are looking into these concerns with the view of addressing them in an updated version of the guidelines. pic.twitter.com/90ZK8rpPb2