El presidente de Ucrania denuncia una tentativa de golpe auspiciada por Rusia

La creciente tensión que se vive en Ucrania debido al despliegue militar por parte de Rusia de decenas de miles de soldados en las regiones fronterizas ha conocido este viernes un nuevo y rocambolesco episodio, después de que el presidente Volodímir Zelenski denunciara, sin ofrecer pruebas o detalles, una inminente tentativa de golpe de Estado con participación de Rinat Ajmetov, el hombre más rico del país y propietario de importantes medios de comunicación, una asonada que, según la misma fuente, estaría respaldada desde Rusia.

"Afrontamos desafíos no solo de la Federación Rusia y la posible escalada (militar) sino también problemas internos; he recibido información de que un golpe de Estado tendrá lugar el 1 y 2 de diciembre", ha anunciado el mandatario en una rueda de prensa con nutrida presencia de reporteros extranjeros.

Zelenski se ha limitado a informar de la existencia de audios en poder de los servicios de inteligencia que demostrarían la existencia de semejante conspiración. "Tenemos grabaciones de audio de representantes de Ucrania" con, "por así decirlo, representantes de Rusia" discutiendo un golpe de Estado y hablando de la participación en el mismo de Ajmétov, ha acusado el mandatario ucraniano.

En ruta de colisión

Zelenski y Ajmétov, el hombre más rico de Ucrania, con una fortuna calculada en 7.000 millones de dólares y un imperio que emplea a 200.000 trabajadores con intereses en sectores como el metal, la energía, las minas, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, llevan ya tiempo en ruta de colisión, en una batalla con todos los ingredientes de una descarnada lucha por el poder para dilucidar quién es el hombre más influyente del país. El jefe del Estado, cuyo principal caballo de batalla de su mandato consiste precisamente en frenar la influencia de estos poderosos hombres de negocios y obligarles a desprenderse de partes de sus activos, cuenta con una sólida mayoría parlamentaria que le permite impulsar cambios legislativos a voluntad. Ajmétov, por su parte, martillea sin cesar a su oponente a través de los medios de comunicación que se hallan bajo su control.

"Zelenski ataca al hombre más rico del país, cuyos medios le critican con dureza y le inflige un golpe económico; esto no quedará sin respuesta de la parte de Ajmétov", valora Yevguén Magda, director del think tank ucraniano Instituto de la Política Mundial. El analista destaca que las acusaciones sin ofrecer pruebas "suena poco serio" y "no ofrece una buena imagen ni del presidente, ni del Estado". El Kremlin, por su parte, ha negado tajantemente todas las acusaciones.

Precisamente, durante el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, Zelenski ha hablado largo y tendido de Rusia, advirtiendo al Kremlin que sus Fuerzas Armadas estaban preparadas para cualquier escalada. "Tenemos control total sobre nuestras fronteras y estamos preparados", ha advertido. En las últimas semanas, los servicios de inteligencia ucranianos y extranjeros han denunciado que Rusia despliega a entre 90.000 y 100.000 hombres en las fronteras del país, destinados a participar en un posible ataque contra el país a principios del año próximo.

