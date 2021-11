El general emiratí Al Raisi, acusado de torturas, nuevo presidente de la Interpol

Emiratos Árabes Unidos se anota otra victoria en el panorama internacional, pero su tanto es una derrota para los derechos humanos. El general emiratí Ahmed Naser al Raisi, acusado de "torturas", ha sido elegido este jueves presidente de la Interpol. La Organización Internacional de Policía Criminal será dirigida durante los próximos cuatro años por el militar contra el que pesan denuncias en Francia y Turquía.

Miembros del Parlamento Europeo y organizaciones por los derechos humanos ya expresaron su preocupación por nombrar a quién es "parte de un aparato de seguridad que continúa atacando sistemáticamente los críticos pacíficos".

"Al Raisi ha sido elegido tras tres turnos de votación; en la última ronda ha recibido el 68,9% de los votos emitidos por los países miembros", ha informado la Interpol en su cuenta de Twitter. Ni Francia, país donde tiene su sede la organización internacional, ni Turquía, en cuya capital Estambul se celebra su asamblea general, se han pronunciado por las querellas por tortura impuestas contra el general en los últimos meses. También cuenta con demandas en Suecia, Noruega y Reino Unido. Su nación, Emiratos Árabes Unidos (EAU), es el segundo contribuyente económico de la organización de cooperación policial.

A sad day for human rights and the rule of law worldwide, when a representative of arguably the most authoritarian government in the Gulf, one that equates peaceful dissent with terrorism, is elected to head the only police organization that spans the entire globe. https://t.co/AXytBN14QV