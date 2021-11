Al menos cinco muertos en un atropello intencionado durante un desfile en EEUU

Un atropello durante un desfile navideño en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, ha provocado la muerte de al menos cinco personas y ha dejado heridas a más de 40, varios de ellos menores, según las autoridades policiales de la ciudad de Waukesha.

El jefe de policía de esta ciudad, Dan Thompson, confirmó en una conferencia de prensa que varios de los atropellados en este incidente fueron niños y anunció también que había "varios" fallecidos, aunque no quiso dar más detalles porque, según explicó, están notificando las muertes a las familias de las víctimas.

