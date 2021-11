Un camión blindado deja caer en una carretera de California miles de billetes

Un camión blindado ha dejado caer una gran cantidad de dinero en una carretera de la localidad de Carlsbad, en California --Estados Unidos--, provocando un atasco a medida que varios conductores abandonaban sus vehículos para tratar de recoger los billetes.

Las autoridades han avisado de que las personas que han cogido dinero deberán devolverlo antes de 48 horas o enfrentarse a "una posible acusación criminal", según recoge la cadena estadounidense NBC. Al parecer, el camión se dirigía a la sede de la Reserva Federal cuando sus puertas traseras se abrieron y el dinero comenzó a volar.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) y el FBI se encuentran investigando el incidente, y han avisado de que varios vídeos publicados en redes sociales muestran las caras y las matrículas de los conductores que acudieron a hacerse con el dinero.

