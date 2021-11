Biden y Xi celebran una reunión virtual para tratar de rebajar las tensiones

De modo virtual los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y China, Xi Jinping, han celebrado su primera reunión cara a cara desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca. Se ha tratado de un encuentro, tras dos conversaciones telefónicas entre los dos líderes, con el que se intentan reducir las elevadas tensiones que han llevado la relación bilateral a su punto más bajo en décadas y han desatado los temores a una nueva guerra fría. Ha sido también una reunión a la que los dos países llegaban rebajando las expectativas de resultados específicos o grandes avances concretos.

La videoconferencia, que según la televisión estatal china CCTV ha terminado después de algo más de tres horas, ha arrancado antes de las 8 de la noche en Washington, la mañana en Pekín y en la Casa Blanca se ha permitido el acceso a la prensa en los 10 primeros minutos. En ese arranque Biden y Xi se han cruzado a través de intérpretes saludos cordiales (con el líder chino llamando a Biden “viejo amigo”) y han apostado por una conversación “franca y directa” para, entre otras cosas, asegurar lo que el mandatario estadounidense ha dicho que debe ser una “competición simple y honesta” entre las dos naciones.

Biden and Xi kicked off their virtual summit. @POTUS told Xi: “All countries have to play by the same rules of the road” and that they’ll have a candid discussion. Xi started his opening remarks by telling Biden: “I’m very happy to see my old friend.” Biden thanked him. pic.twitter.com/k5mAiLgKEa