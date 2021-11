Cientos de inmigrantes escoltados por fuerzas bielorrusas se agolpan ante la frontera con Polonia

Nueva vuelta de tuerca en la crisis migratoria que sacude a Europa del este. Cientos de emigrantes escoltados por fuerzas bielorrusas se están concentrando este lunes ante el puesto fronterizo que separa las localidades de Bruzgi (Bielorrusia) y Kuznica, ya en Polonia, exigiendo entrar en territorio de la Unión Europea. Tanto la oposición bielorrusa como la Guardia Fronteriza polaca han difundido vídeos de este grupo que, según esta última fuente, tiene como objetivo "forzar" el paso de Bielorrusia a su país.

En las imágenes se puede observar cómo desde el lado polaco y a través de altavoces, se advierte a los emigrantes que el Gobierno de Bielorrusia los ha engañado, y que, contrariamente a lo que se les ha informado, en el otro lado de la frontera "no hay autobuses" esperándoles para ser trasladados a Alemania. Ante la negativa a permitirles pasar, los trasladados han comenzado a desplegar en sus tiendas de campaña allí mismo y a instalar un nuevo campamento.

#Belarus The border crossing Bruzgi-Kuznica right now. A lot of migrants are gathering there pic.twitter.com/AtJHcTKjpc