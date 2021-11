Un muerto y un herido grave tras explotar un coche cerca de un hospital de Liverpool

Al menos una persona ha muerto y otra se encuentra herida grave tras la explosión de un coche frente al Hospital para Mujeres de Liverpool, según ha confirmado la Policía.

La persona herida ha sido trasladada a un hospital y según ha indicado la jefa de Policía de Merseyside, Serena Kennedy, al portal de noticias Liverpool Echo, su vida no corre peligro.

LATEST | Here is our latest statement on the incident from 10.59am today (Sunday, 14 November) outside of the Women's Hospital in Liverpool city centre.



